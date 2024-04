Venezia-Cremonese, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Alle ore 20,30 al Penzo si gioca uno dei due anticipi di Serie B tra Venezia e Cremonese, due squadre che matematicamente sono ancora in corsa per la promozione diretta in Serie A. Il Venezia di Vanoli è al completo ed in attacco schiererà la coppia Pojanpalo-Pierini, Stroppa invece recupera Jungdal e Collocolo, ma perde Ravanelli e l’ex Johnsen.

Le probabili formazioni

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Idze, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Andersen, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Bianchetti, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Pickel, Sernicola; Vazquez, Coda. All. Stroppa

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida Venezia-Cremonese è in programma alle 20:30 di venerdì 26 aprile sia su DAZN che su Sky Sport. Si potrà vedere sul canale 251 di Sky, ma anche su app DAZN e NOWTV.