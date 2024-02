Salernitana-Empoli, le scelte di Inzaghi e Nicola | Le formazioni

Inzaghi opta per la difesa a tre con Pierozzi, Boateng e Pellegrino. In mezzo al campo Basic e Coulibaly, con Zanoli, sulla destra, e Bradaric, sulla sinistra. In avanti Dia, sostenuto da Kastanos e Candreva sulla trequarti. Tra i pali c’è Ochoa.

Stesso modulo per Davide Nicola che sceglie Bereszynski, Ismajli e Luperto in difesa. Centrocampo con Grassi e Maleh al centro, supportati da Gyasi e Cacace sulle fasce. In attacco Cambiaghi e Zurkowski alle spalle della punta, Cerri. In porta: Caprile.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli:

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Inzaghi.