Salernitana Inter, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

È un vero e proprio testacoda quello che si prospetta nell’anticipo del venerdì sera all’Arechi di Salerno tra Inter e Salernitana. I nerazzurri, capolista solitari, vogliono far valere la maggiore qualità e uno stato di forma impeccabile. Dall’altra parte il fanalino di coda Salernitana si affiderà ancora a Ribery che supporterà la coppia Bonazzoli-Simy in avanti per provare a scalfire una retroguardia imperforabile negli ultimi tempi.

Salernitana Inter, le probabili formazioni

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos; Ribery; Simy, Bonazzoli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez

Salernitana Inter, i precedenti

Una curiosità: quando l’Inter è andato all’Arechi di Salerno ha sempre perso. Nei due precedenti in Campania, infatti, i nerazzurri sono tornati a bocca asciutta. La prima volta è datata 1948 quando la Salernitana prevalse per 1-0 grazie alla rete dell’attaccante Merlin. Il secondo precedente è datato 1999 e in quell’occasione i granata prevalsero sull’Inter di Ronaldo per 2-0 grazie alle reti di Di Michele e Federico Giampaolo.

Salernitana Inter, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:45, sarà visibile sull’app DAZN e su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K