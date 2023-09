Sampdoria-Cittadella, le ultimissime sulle formazioni

Blucerchiati in campo alle 20.30

Cambi in casa Samp rispetto alla sfida contro la Cremonese: Pirlo opta ancora per il 4-3-3, prima da titolare Barreca, alla seconda presenza con la maglia blucerchiata, e per il neo acquisto Kasami. Confermato il tridente con Borini e Pedrola a sostegno dell’unica punta, La Gumina.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Murru, Barreca; Kasami, Ricci, Verre; Borini, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Frare, Pavan, Giraudo; Carriero, Branca, Amatucci; Vita; Pittariello, Pandolfi. All. Gorini.