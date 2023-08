Sampdoria-Pisa, le probabili formazioni. Pirlo recupera Depaoli, Aquilani con diverse assenze

Le probabili formazioni di Sampdoria-Pisa

Questa sera alle ore 20,30 si gioca l’anticipo della 2^ giornata di Serie B tra Sampdoria e Pisa, squadre che puntano alla parte alta della classifica. Pirlo deve rinunciare ad Esposito e Delle Monache, mentre Borini appare recuperato, Aquilani non avrà Caracciolo che rientrerà dopo la sosta, mentre Barberis deve recuperare forma essendo stato inattivo, in attacco Moreo titolare.

Sampdoria-Pisa, le probabili formazioni

Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Giordano, Murru, Ferrari, Stojanovic; Verre, Yepes, Benedetti; Depaoli, La Gumina, Pedrola. All. Pirlo.

Pisa (4-3-3): Nicolas; Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Marin, Veloso, Valoti; D’Alessandro, Moreo, Tramoni. All. Aquilani.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Calcio d’inizio: venerdì 25 agosto 2023, ore 20:30.

Dove vedere Sampdoria-Pisa in diretta TV e streaming: Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 in tv, Dazn, Now e Sky Go in streaming.