Esonero per D'Aversa, un ex Inter per la panchina del Doria

D’Aversa out, Stankovic in

Il futuro di Roberto D’Aversa sembra ormai segnato, si va verso l’esonero. Risultati non certo esaltanti per la sua Sampdoria, e destino ormai segnato. Il club blucerchiato avrebbe già individuato il sostituto, in arrivo l’ex Inter Dejan Stankovic. L’eroe del triplete, ora alla Stella Rossa, il tecnico individuato per prendere l’eredità di D’Aversa e rilanciare il Doria.