Sampdoria-Südtirol, le ultimissime sulle formazioni

Prima sfida ufficiale sulla panchina della Sampdoria per Andrea Pirlo, rientrato in Italia dopo l’esperienza al Fatih Karagümrük. Il tecnico blucerchiato sceglie il 4-3-3 con il giovane Stankovic a difendere i pali, Depaoli, Ferrari, Murro e Giordano a comporre la difesa, Malagrida, Yepes e Delle Monache in mezzo al campo, Leris e Stoppa dietro a La Gumina in avanti. Südtirol di Bisoli in campo con 4-4-1-1 con Poluzzi in porta, Ghiringhelli, Giorgini, Masiello e Cagnano in difesa, Ciervo, Tait, Broh e Casiraghi a centrocampo, Rover a supportare l’unica punta, Odogwu.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Malagrida, Yepes, Delle Monache; Leris, La Gumina, Stoppa. All. Pirlo.