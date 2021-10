Sanchez-Inter, l’addio è certo ma spunta un grande ostacolo: Marotta una furia

Difficilmente l’Inter farà partire il cileno a costo 0

Alexis Sanchez sembra già avere un piede fuori dall’Inter. Il cileno, scontento da tempo per il poco utilizzo (solo 70 minuti in stagione giocati fin qui e quarto nelle gerarchie dietro Lautaro Martinez, Dzeko e Correa), si è anche sfogato sui social dopo la partita contro il Sassuolo e questo ha indotto ancor di più la dirigenza a valutare seriamente il suo addio. Le squadre interessate ci sarebbero anche con tentativi dalla Spagna da parte di Rayo Vallecano, Valencia e Betis Siviglia, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Lo scoglio principale sarebbe però rappresentato proprio dalla società nerazzurra che non vorrebbe cedere a costo 0 Sanchez che ha ancora un contratto in essere. Per il suo addio, quindi, si aspetta un’apertura da parte di Marotta che comunque vorrebbe liberarsi dell’oneroso contratto del cileno (che percepisce 7 milioni netti) ma, in caso, senza concedere alcuna buonuscita.