La sconfitta di Feyenoord ha lasciato strascichi e tanta amarezza in casa Lazio. I biancocelesti a detta dell’allenatore biancoceleste non sono riusciti ad esprimere calcio dall’inizio alla fine nonostante il gol di Pedro. E proprio l’allenatore toscano è tornato a parlare della partita di ieri.

Sarri: “Partita da Guendouzi. Su Kamada..”

“Contro una squadra del genere vai a scegliere la tecnica o la fisicità? Io ho più il rammarico per non aver fatto giocare Kamada. Se si esclude l’aspetto tecnico, forse era più una partita da Guendouzi“. Queste le parole in conferenza stampa ripresa da Lalaziosiamonoi.it.