Juventus, Sarri: “Mi girano quando dicono che non ho vinto”

Juventus parla Sarri alla vigilia della finale di Coppa Italia

“Vediamo che tipo di atteggiamento avrà il Napoli, è una squadra difficile da affrontare, solida, sa chiudersi bene e ripartire con pericolosità. E’ una squadra che negli ultimi tempi in certe partite sa esprimersi su alti livelli”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli

In campionato contro il Napoli “abbiamo fatto una brutta partita, abbiamo perso ci siamo allungati e allargati e perso compattezza, e preso un gol da un cross mostro. Una serie di piccoli errori che non vanno ricommessi”, ha aggiunto Sarri in riferimento alla sfida di campionato persa contro il Napoli di Gattuso.

Sarri: “Mi girano le scatole quando dicono che in Italia non ho vinto niente”

“Mi girano le scatole quando dicono che in Italia non ho vinto niente. Ho fatto 8 promozioni e l’h fatto sul campo. Questo è poco visto da giornalisti abituati a parlare di Champions, ma è un percorso difficile perché conquistare le promozioni è difficile. C’è la voglia di vincere trofei più importanti, cercare di vincere per la società e i tifosi. In questo momento non ho retro pensieri. Mi sento proiettato su di noi”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli.

Il miglior esordiente da 50 anni

“In stagione al di là di qualche partita sbagliata il percorso è stato buono. I risultati per un allentare al primo anno di Juventus sono i migliori degli ultimi 50 anni anche se nessuno se lo ricorda. Bisogna anche essere soddisfatti poi lavorando in un’ambiente in cui la vittoria è diventata quasi un’abitudine diventa più difficile però dagli addetti ai lavori ai tifosi bisogna ricordarsi che la vittoria è sempre un evento eccezionale”. Lo dice l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli. ”

Centravanti atipico

“Ronaldo ha fatto bene i primi 30 minuti con il Milan, condizioni fisica non può essere ottimale, è stato generoso anche nella fase difensiva. Gli manca un po’ l’aspetto qualitativo ma manca a tutti quelli della serie A. E’ tutto nlal norma, il talento è cristallino”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, in conferenza stampa, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Napoli. Su pozioni e ruoli di Cr7 e Dybala ha aggiunto: “Non abbiamo grandi punti di riferimento, le posizioni che vengono assegnate sono soprattutto difensive. Non abbiamo un attaccante centrale tipico, stiamo provando tutte e due le soluzioni. Non è detto che la soluzione con cui partiamo sia quella con cui concluderemo la sfida”.