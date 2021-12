Sassuolo Bologna, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Sassuolo e Bologna si affronteranno al Mapei Stadium nell’ultimo derby dell’Emilia del 2021. Dionisi chiede ai suoi un’altra bella prestazione per continuare il periodo di crescita (l’ultima sconfitta risale al 7 novembre), conciso con una maggiore solidità difensiva e i progressi di diversi giovani, Raspadori in primis. Dopo aver perso contro la Juventus, invece, Mihajlovic vuole riscattarsi contro i neroverdi per regalarsi un Natale di festa.

Sassuolo Bologna, le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime López, H. Traoré; Berardi, Scamacca; Raspadori

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey; Barrow; Arnautovic

Sassuolo Bologna, i precedenti

In 7 incontri in casa del Sassuolo in serie A, il Bologna ha vinto 3 volte con 2 pareggi e altrettante affermazioni dei padroni di casa. L’ultima vittoria dei rossoblu risale però alla stagione 17/18, quando i felsinei prevalsero per 1-0 con gol di Okwonkwo. L’anno scorso terminò in pareggio per 1-1 con i gol di Soriano e Caputo.

Sassuolo Bologna, dove vederla

La partita, che comincerà alle 16:30, sarà visibile su DAZN