Sassuolo-Milan, Pioli non parlerà in conferenza stampa | I dettagli

Sassuolo-Milan, Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa

Dopo la sconfitta contro la Roma e in vista di quella contro il Sassuolo, Stefano Pioli non parlerà in conferenza stampa considerate anche le parole rilasciate ieri poichè nelle competizioni UEFA risultano essere obbligatori.

Sassuolo-Milan, Pioli pensa già alla Roma

Il tecnico rossonero ha chiesto massima concentrazione visto che l’intera squadra è convinta di ribaltare il risultato contro la Roma, anche grazie alle giocate fatte nel secondo tempo che fanno ben sperare in vista della gara di giovedì dell’Olimpico. E proprio per questo potrebbero essere i cambi fatti da Pioli al Mapei.