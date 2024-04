7 anni dopo la Roma vince a San Siro | De Rossi, che lezione a Pioli

Milan-Roma, è la vittoria di De Rossi. Per il rinnovo però c'è ancora da aspettare

Dopo i tre punti nel derby, arriva un’altra sorprendente vittoria per la squadra giallorossi di Daniele De Rossi, che sta trascinando la squadra a suon di grandi prestazioni. Erano infatti 7 anni che la Roma non vinceva a San Siro visto che l’ultima volta era accaduto con Montella in panchina e grazie ai gol di Dzeko e Florenzi(che giocava con la maglia della Roma).

Milan-Roma, De Rossi rivoluziona i giallorossi

Giallorossi tatticamente perfetti sotto ogni punto di vista, con la catena del Milan bloccata grazie al ruolo fondamentale di Stephan El Shaarawy, prezioso per i giallorossi. La squadra di Pioli da rivedere soprattutto per quanto riguarda Leao, nullo e con poca fantasia lì davanti anche se i due legni colpiti potevano cambiare la gara. Appuntamento tra 6 giorni con una sfida che sarà ancor più emozionante sotto ogni punto di vita.