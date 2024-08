Fantacalcio – Vlahovic torna al TOP, Pasalic malissimo

Ecco tutti i TOP e Flop della seconda giornata del Fantacalcio ruolo per ruolo

Portieri – Un cartellino giallo a suo carico ma soprattutto la parata decisiva sul rigore di Pasalic, fanno di Milinkovic-Savic, con la fantamedia del 9, il miglior portiere della seconda giornata. Alle sue spalle sorprendentemente l’estremo difensore del Venezia Joronen con 7 e l’azzurro Meret con 6,5; entrambi restano anche imbattuti accrescendo quindi il loro valore in termine di eventuale modificatore e/o bonus per l’inviolabilità della porta. Da questo punto di vista, nonostante le due reti incassate, s’inserisce tra i migliori anche Carnesecchi con un bel 7 di partenza. Finiscono dietro la lavagna Skorupski e Montipo’ che “meritano” un 3 in fantamedia complici ovviamente i tre palloni finiti nei loro rispettivi “sacchi”. Prestazione decisamente peggiore quella di Reina (voto 5,5 fm. 4,5) e di Provedel (5,5 come voto base, 3,5 di fantamedia).

Difensori – Sono in tre ad occupare il gradino più alto del podio tra i difensori: gli esperti Darmian e Di Lorenzo e ed il giovane Savona, tutti meritevoli di un bel 7 in pagella corroborato fino al 10 di fantamedia grazie alla rete realizzata. Una buona prestazione, da 6,5, alla quale si aggiunge per tutti un assist, porta Zappacosta, Luperto, Sabelli e Valeri ad una fantamedia di 7,5 che li piazza al secondo posto. Tra i migliori senza bonus segnaliamo Viti, Bremer, Cabal e Bijol con un bel 7 in pagella. Pessima giornata per Djimsiti e Kamara che chiudono con un brutto 4 di fantamedia; il primo appesantito da un cartellino giallo, il secondo dall’espulsione. Male (4,5 di voto) anche Barba e Tchatchoua.

Centrocampisti – L’Inter torna alla vittoria e Calhanoglu, grande protagonista della scorsa stagione, torna al TOP toccando quota 10 grazie alla rete realizzata su calcio di rigore. A pari merito Ilic del Torino e la rivelazione parmense Man che promette davvero di diventare il nuovo Gudmundsson per quanto riguarda il fantacalcio. Appena mezzo gradino al di sotto (fm. 9,5) per Gyasi e Pulisic; l’americano riprende il discorso del passato campionato mentre per il centrocampista dell’Empoli, solitamente abbonato alla sufficienza, vedremo in seguito se questo exploit segnerà un’inversione di tendenza o resterà un fattore episodico. Il TOP assoluto di giornata tra i centrocampisti in termini di prestazione risulta Ilic che merita un bel 7,5 in pagella; tra i tanti che meritano 7 senza però ottenere bonus, evidenziamo Locatelli e Fazzini. Giornata negativissima per Pasalic che appesantisce il suo 5 con il rigore sbagliato e chiude a 1,5 di fantamedia. Nettamente insufficiente Paredes (4); Duda tocca quota 4,5 compreso il malus giallo. Il centrocampista argentino della Roma risulta il peggiore in quanto a prestazione (voto 4), seguito da Pasalic, Guendouzi, Duda e Belahyane, tutti con un secco 5 di votazione.

Attaccanti – Doppietta decisiva per Dusan Vlahovic che con il suo 13,5 è nettamente il migliore tra gli attaccanti; alle sue spalle Thauvin e Kvaratskhelia con i loro 12 in fantamedia grazie a gol ed assist. Bene anche il granata Adams (11). L’ala georgiana del Napoli ed il francese dell’Udinese sono i migliori a livello prestazionale con 8; Vlahovic e Adams sono affiancati al secondo posto dal giovane Mbangula con la votazione di 7,5. Gli errori nel finale di gara costano cari a Cerri che con il suo 5 senza malus risulta il peggiore tra le punte ma a pari merito con Krstovic, Okafor, Dybala, Soulè e Livramento; poco meglio Banda che chiude col 5 causa un’ammonizione.