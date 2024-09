Seedorf: “L’ambiente Juventus ha bisogno di nuovi stimoli. Motta ha le idee chiare”

“L’ambiente Juve ha bisogno di nuovi stimoli, la società metterà Motta nella condizione di lavorare al meglio. È un allenatore con le idee chiare, condizione fondamentale per raggiungere i risultati. Koopmeiners deve dimostrare di valere la maglia che indossa, non è facile per lui come per i giovani”.

Seedorf: “Non sarà facile per Koopmeiners”

Sono queste le parole di Clarence Seedorf, intervistato a Gazzetta dello Sport, in merito alla situazione della Juventus, in attesa della partita di questa sera di Champions League.