Serie A, Di Lorenzo, Kvara e Simeone regalano i 3 punti al Napoli: Bologna battuto 3-0

Prime soddisfazioni per Antonio Conte

Al Diego Armando Maradona va in scena Napoli – Bologna gara valevole per la seconda giornata di campionato, nonché l’esordio casalingo per mister Antonio Conte. Avvio promettente per gli azzurri che va due volte vicino al vantaggio con Raspadori. Primo tempo molto intenso e giocato prevalentemente nella metà campo rossoblù. Tuttavia gli uomini di Conte non riescono a trovare la giocata che varrebbe un meritato vantaggio almeno fino al 47′ con Di Lorenzo che riceve il pallone morbido di Kvara e dopo l’ingresso in area insacca alle spalle di Skorupski. L’inizio della ripresa vede un Bologna in crescita senza però trovare alcun tiro verso la porta difesa da Meret. Il possesso palla troppo sterile punisce la squadra di Italiano con Kvaratskhelia che al 75′ recupera palla nella metà campo avversaria e arrivato al limite scocca un sinistro deviato da Beukema che insacca la rete che vale il 2-0 partenopeo. Al 94′ il neo entrato Neres si presenta al meglio trovando l’assist per il definitivo 3-0 siglato da Simeone. Il Napoli vince una partita giocata in modo diligente e con grande attenzione in entrambe le fasi, vittoria che vale i primi 3 punti dell’era Conte sotto l’ombra del Vesuvio.

Napoli-Bologna il tabellino

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi(77′ Spinazzola), Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano(88′ Neres), Kvaratskhelia; Raspadori(83′ Simeone). All: Antonio Conte.

A disposizione: Contini, Caprile, Jesus, Neres, Cheddira, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Spinazzola, Gaetano, Saco, Iaccarino, Mezzoni.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posh, Erlic(19′ Lucumi), Beukema, Lykogiannis(63′ Miranda); Moro, Freuler, Aebisher(80′ Fabbian); Orsolini(63′ Odgaard), Ndoye(63′ Karlsson), Castro. All: Vincenzo Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Holm, Ilic, Karlsson, Corazza, Pobega, Odgaard, Dallinga, Lucumì, De Silvestri, Byar, Miranda, Fabbian, Urbanski.