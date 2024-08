Napoli, si può chiudere oggi per David Neres | Le ultime da Castel Volturno

Si stringe per l'esterno del Benfica che ha già dato il suo ok per il trasferimento

Dopo la cessione di Lindstrom, che ha lasciato Napoli per traferirsi in prestito all’Everton, che potrà esercitare entro la prossima estate il diritto di riscatto da 20 milioni, ADL è pronto a intervenire sul mercato per affidare a Conte un nuovo esterno dotato di grande estro per aggiungere ulteriore imprevedibilità alle fasce, attualmente rappresentate solo da Politano e Kvaratskhelia.

Napoli, oggi gli agenti del giocatore in città

Fin da subito il presidente partenopeo aveva messo nel mirino David Neres, esterno offensivo di grande talento che nelle ultime stagioni non è mai riuscito a fare il salto di qualità definitivo trasferendosi in uno dei top 5 campionati europei, ma collezionando sempre ottime stagioni nelle sue esperienze in Olanda all’Ajax, alla Dinamo Kiev e ora al Benfica.

Come scritto dal giornalista Pedro Almeida su X, Manna ha messo sul tavolo una prima offerta da 20 milioni per il brasiliano, mentre oggi i suoi agenti saranno in Italia per discutere i termini contrattuali del giocatore, sul quale si aveva già una bozza di accordo ma da definire formalmente.