Napoli, fatta per la cessione di Lindstrom | Ora all-in su David Neres

Dopo una piccola fase di stallo, durante la quale il trasferimento di Lindstrom all’Everton sembrava sul punto di dover saltare a causa del mancato accordo tra club e giocatore, questa notte la trattativa si è finalmente sbloccata, e il danese ora è pronto a volare in Inghilterra per firmare il suo contratto con i Toffes.

Napoli, la partenza di Lindstrom sblocca David Neres

La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso (3 milioni) più un diritto di riscatto fissato a 22 milioni, per un totale di 25 che, considerato che De Laurentiis aveva investito la stessa cifra per portarlo a Napoli, in caso di cessione definitiva assicurerebbe al patron dei partenopei un’importante plusvalenza.

La partenza del laterale dovrebbe inoltre sbloccare la trattativa per David Neres, ala sinistra dell’Ajax che negli ultimi giorni aveva dato il suo ok per il trasferimento nel capoluogo campano, che era però subordinato alla cessione dell’ex Francoforte.