Napoli, definita la cessione di Lindstrom all’Everton | Le cifre dell’affare

I tifosi del Napoli hanno ricevuto più di qualche soddisfazione quest’estate, partendo dal nuovo allenatore, Antonio Conte, passando per Rafa Marin e finendo con Buongiorno (obiettivo di tutte le big d’Italia), ma ora la società partenopea dovrà fare i conti anche con il doloroso capitolo cessioni, e in attesa di sapere quale sarà il futuro di Osimhen, ADL si prepara a lasciar partire il primo giocatore di questo mercato.

Napoli, ecco la prima cessione dell’era Conte

A fare i bagagli sarà Jesper Lindstrom, acquistato la scorsa stagione per 30 milioni, investimento non pienamente centrato dal parton del Napoli, che ha accettato nelle ultime ore un’offerta dell’Everton per l’ex Francoforte, che, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, si trasferirà al club inglese in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni.

Ecco le parole del quotidiano:

“Jesper Lindstrom si candida a diventare il primo giocatore a lasciare il Napoli di Conte. La trattativa con l’Everton procede spedita, l’accordo tra i club è a un passo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che, se esercitato, porterà a un’operazione complessiva da 25 milioni di euro. Più o meno quello che il club azzurro ha investito per acquistarlo. Ora, tocca a Jesper trovare l’accordo personale con i Toffees, ma le sensazioni sono positive”.