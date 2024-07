Napoli, fatta per Spinazzola e Rafa Marin | Fissate le visite mediche

I primi due colpi di mercato del Napoli sono imminenti: già al primo giorno di raduno, fissato per martedì a Castel Volturno, Antonio Conte dovrebbe avere a disposizione Leonardo Spinazzola e Rafa Marin: l’esterno sinistro arriverà a parametro zero dopo essersi svincolato dalla Roma, il centrale difensivo a titolo definitivo dal Real Madrid dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito all’Alaves.

Napoli, lunedì le visite mediche per Spinazzola e Rafa Marin | Poi a Castel Volturno a disposizione di Conte

Gli azzurri, intanto, hanno definito pure l’affare Leonardo Spinazzola: secondo il Corriere dello Sport firmerà un contratto biennale subito dopo le visite mediche che sono in programma quasi certamente lunedì.

Lui e Rafa Marin sono attesi a Villa Stuart e poi cominceranno ufficialmente l’avventura in maglia azzurra. Martedì saranno a Castel Volturno per il primo giorno di raduno del Napoli. Antonio Conte ha convocato regolarmente pure Victor Osimhen che non ha ancora ricevuto l’offerta giusta il Manchester United è ancora interessato ma nell’attesa che si concretizzi la cessione, sarà regolarmente a disposizione e si allenerà a Dimaro-Folgarida, assieme ai compagni.