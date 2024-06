Arriva il primo acquisto del Napoli di Conte: fatta per il difensore Rafa Marin | I dettagli

Arriva dal Real Madrid il primo rinforzo dell’era Conte al Napoli. Accordo raggiunto per il difensore Rafa Marin come riferisce Sky Sport tra i sette e gli otto milioni di euro il costo del cartellino. Ma il Napoli potrebbe anche non fermarsi qui in difesa vista la volontà di acquistare più di un difensore, e di arrivare anche a Buongiorno del Torino.

Napoli, Rafa Marin arriva a titolo definitivo

Rafa Marin quest’anno è stato in prestito all’Alaves in Spagna, molto abile nell’uno contro uno e nel gioco aereo essendo molto alto, è il classico difensore che chiede Conte che può giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Da limare gli ultimi dettagli, ma l’affare è in chiusura a titolo definitivo con una possibilità di inserire un diritto di riacquisto per il Real Madrid.