Napoli, Conte studia l’affare low cost a centrocampo | Chiesto Ramadani del Lecce

Dall'Albania rimbalzano voci sull'interesse di Conte per Ramadani. Un acquisto mirato e poco oneroso per permettere a Lobotka di riposare.

Secondo fonti albanesi, Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza del Napoli di prendere Ylber Ramadani dal Lecce. Come riporta il portale Futboll.al, Conte vede Ramadani come un ulteriore rinforzo per il reparto di centrocampo, visto che il nazionale albanese conosce bene la Serie A e il suo cartellino costerebbe solo 5 milioni di euro: per lui l’anno scorso 34 presenze e 1 gol in campionato, più altre due in Coppa Italia.

Conte vuole Ramadani, può giocare con Lobotka o alternarsi

Evidentemente Conte cerca un giocatore che permetta a Lobotka di tirare il fiato e che abbia caratteristiche simili allo slovacco. Nella passata stagione Ramadani si è imposto come uno dei migliori mediani del campionato dimostrando grande solidità, personalità ed anche una buona qualità nei piedi. Nei prossimi giorni capiremo se le strade del Napoli e di Ramadani potranno incrociarsi.