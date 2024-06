Il Napoli risponde all’agente di Kvaratskhelia | Il comunicato della società

L’agente di Kvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, nella giornata di ieri si è lasciato andare a dichiarazioni veramente inaspettate, esponendo la volontà da parta sua e del suo assistito di lasciare il Napoli per andare a giocare la Champions. Una decisione assolutamente legittima, ma sono le modalità a non convincere, anche perché un’uscita del genere può mettere in difficoltà qualsiasi società.

Caso Kvaratskhelia, il comunicato del Napoli:

Ma De Laurentiis non ci sta e con lui tutto il Napoli, e ha risposto a Jugeli con un comunicato molto duro. Ecco cosa si legge:

In riferimento alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli, ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia“.