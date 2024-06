Kvaratskhelia ha detto sì al PSG | De Laurentiis fa il prezzo

Kvara ha detto sì al PSG. Questa la notizia data sul sito dell’Equipe. Il giornale francese chiarisce che il PSG ora dovrà trattare l’accordo economico per l’acquisto del ragazzo con De Laurentiis: intanto però Al-Khelaifi ha convinto con la sua proposta il georgiano, pronto a lasciare il Napoli in estate.

A Parigi vogliono consegnargli l’eredità di Mbappé, anche se in quel ruolo c’è già Barcola, che ha fatto molto bene; chissà che Luis Enrique non voglia provarlo da falso nueve, a creare spazi al centro del gioco del suo PSG. In ogni caso ora il PSG deve trattare col Napoli.

Kvaratskhelia al PSG, il prezzo fissato da De Laurentiis

E trattare col Napoli, ma soprattutto con De Laurentiis, non è mai semplice, lo sappiamo. Sempre secondo l’Equipe, il Presidente del Napoli valuta il cartellino di Kvaratskhelia sui 110 milioni di euro, cifra elevata ma in linea con le spese, sempre faraoniche, del Paris. Nei prossimi giorni forse capiremo chi la spunterà tra De Laurentiis e lo sceicco, intanto la strada per un possibile trasferimento di Kvara al PSG si è tracciata.