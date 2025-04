Arsenal – Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Blancos in trasferta sul campo dell’Arsenal. Ancelotti opta per Mbappé terminale offensivo, supportato da Brahim Diaz, Bellingham e Vinicius Jr. In mezzo al campo Valverde e Camavinga.

Arsenal – Real Madrid, le probabili formazioni:

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta.

REAL MADRID (4-2-3-1): Gonzalez; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. All. Ancelotti.