PSV – Arsenal, le ultime sulle formazioni

Dopo aver eliminato la Juventus ai play-off, il PSV Eindhoven è in cerca di un altro scalpo eccellente. Negli ultimi due precedenti in Champions League, però, gli olandesi non hanno mai vinto contro l’Arsenal (una sconfitta e un pareggio) e attualmente faticano in campionato. Bosz verso la conferma del 4-3-3 che ha trionfato contro la Juve con l’aggiunta di Malacia nel ruolo di terzino sinistro e il talento Til a centrocampo. In avanti tridente formato da De Jong, Lang e uno tra Bakayoko e Perisic. I Gunners si presentano “spuntati” al Phillips Stadium: senza un centravanti di ruolo (stagione finita per Havertz e Gabriel Jesus), Arteta sceglie di riproporre il centrocampista Mikel Merino in avanti, supportato da Trossard e Nwaneri sulle fasce. In difesa Saliba e Gabriel centrali, Calafiori a sinistra e Timber a destra; in mediana Partey pronto a supportare Rice e capitan Odegaard.

PSV (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Til, Saibari; Perisic, L. De Jong, Lang. All. Bosz.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Trossard. All. Arteta.