Barcellona – Borussia Dortmund, le probabili formazioni e dove vederla

Tutto pronto a Barcellona per la sfida tra i blaugrana e il Borussia Dortmund, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Hansi Flick, tra le favorite alla vittoria finale, arriva alla gara senza l’infortunato Dani Olmo e con Inigo Martinez in dubbio: probabile, quindi la presenza di Cubarsì accanto ad Araujo, mentre uno tra Fermin Lopez e Gavi potrebbe prendere il posto di Dani Olmo a centrocampo; in attacco, confermatissimi Yamal, Raphinha e Lewandowski. Orfano dell’infortunato Sabitzer, con uno tra Nmecha e Chukwuemeka in pole per sostituirlo, Kovac ha in mente di riproporre il 3-4-1-2 che ha trionfato contro il Friburgo in Bundesliga nell’ultima giornata. La gara, in programma mercoledì 9 aprile alle 21:00, verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

Barcellona – Borussia Dortmund, le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Can, Anton, Bansebaini; Ryerson, Chukwuemeka, Nmecha, Svensson; Brandt; Adeyemi, Guirassy. All. Kovac.