Napoli, Manna incassa il sì di David Neres | La situazione

Malgrado per il trasferimento di Lindstrom sembrava mancasse solo la firma del calciatore, il mancato accordo tra il danese e l’Everton potrebbe avere gravi ripercussioni sul mercato del Napoli, che ad oggi risulta bloccato a causa delle cessioni non ancora avvenute, e che avrebbero permesso a De Laurentiis di rientrare, anche se solo parzialmente, degli svariati acquisti fatti a partire dall’1 Luglio.

Napoli, Lindstrom ostacola l’arrivo di Neres

Il profilo messo nel mirino da Manna per andare a sostituire il partente Lindstrom è David Neres, esuberante esterno brasiliano dell’Ajax che non ha mai compiuto il grande salto in uno dei top 5 campionati europei, e Napoli gli assicurerebbe un’importante vetrina per le big d’Europa, ragione per il quale il classe ’97 avrebbe già dato il suo ok per il trasferimento.

Come già detto in precedenza però, senza l’addio dell’ex Francoforte non si potrà procedere all’acquisto dell’esterno brasiliano, che aspetta solo l’offerta ufficiale dei partenopei, che dovranno risolvere al più presto questa incresciosa situazione per non essere beffati dalla concorrenza.