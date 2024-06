Napoli, il piano di Manna per arrivare a Buongiorno | Proposte due contropartite

Buongiorno è il primo obiettivo di Conte per rinforzare la difesa del Napoli. Cairo chiede 45 milioni, si valuta l'ipotesi di inserire Ostigard e Simeone come contropartite.

Antonio Conte vuole Alessandro Buongiorno per la sua difesa. Lo ha comunicato al diretto interessato nei giorni scorsi in un ristorante torinese, così come al suo presidente De Laurentiis che darà di tutto per accontentare il desiderio del tecnico salentino. Non sarà facile però chiudere questa trattativa in tempi brevi.

Cairo parte da 45 milioni per trattare per Buongiorno

Cairo chiaramente non ha fretta e spera che sul pupillo del Torino possa scatenarsi un’asta, a maggior ragione considerando la presenza del capitano granata all’Europeo che potrebbe alzarne ancora il prezzo. Oltre al Napoli, si sono fatte avanti con dei sondaggi anche Inter, Milan e Atletico Madrid, e per tutte la richiesta è stata la medesima: 45 milioni di euro. Sappiamo quanto sia difficile trattare con Cairo.

Napoli su Buongiorno, Ostigard e Simeone possono essere inseriti nell’operazione come contropartite

Il Napoli vorrebbe abbassare tale cifra e ha già in mente la strategia per provare a farlo. Come riporta Tuttosport, Manna ha proposto a Conte di inserire nella trattativa due giocatori ritenuti in esubero e che già in passato sono finiti nel mirino del Torino. Si tratta di Leo Ostigard (difensore di 24 anni, con il contratto in scadenza nel 2026 e cercato dal Toro a gennaio) e di Giovanni Simeone (anche lui con il contratto fino al 2026 e reduce da un’annata in cui ha giocato pochissimo). La dirigenza azzurra ha dato una valutazione di 15 milioni all’attaccante, vecchio pallino di Cairo. Difficile però che possa accettare la destinazione granata, volendo espressamente partecipare alle coppe europee.