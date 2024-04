Napoli, Manna pensa già al calciomercato: ecco i possibili obiettivi

Giovanni Manna farà parte del Napoli a partire dalla prossima estate, assumendo in particolare il ruolo di direttore sportivo.

Napoli, gli obiettivi di Manna

Il Corriere dello Sport di oggi scrive che Manna sta già lavorando da remoto, come in smart working. Il primo obiettivo dovrebbe essere Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk, per il quale De Laurentiis aveva offerto a gennaio la bella cifra di 40 milioni di euro, superando la Vecchia Signora. Poi tra gli obiettivi di Manna, al centro restano Santiago Jimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille. Manna è molto affezionato anche a Matias Soule, l’anima del Frosinone che prova a salvarsi ma gioca a destra, dove attualmente è stato preso Ngonge dal Verona, neanche a cifre troppo contenute.