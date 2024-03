“Soulè? Può andar via per 35 milioni” | La rivelazione

“Soulé? Sarà il primo che la Juventus utilizzerà per fare cassa. Se arriva un’offerta congrua dalla Premier può partire, non mi è mai stato detto ‘potremmo tenerlo’. All’80% andrà via. Il prezzo? Almeno 35 milioni”.

Bargiggia sicuro: “Soulè può partire”

Sono queste le parole a TV Play di Paolo Bargiggia, noto giornalista e conduttore televisivo, che ha parlato in merito al mercato della Juventus e di Matìas Soulè, oggetto di mercato dei club europei e pronti a contendersi le prestazioni del gioiello argentino, che ora pensa solamente a salvare il Frosinone.