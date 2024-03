Soulé, prendere o lasciare? I dubbi della Juventus

Matias Soulé regala magie, la Juventus con il grande dubbio, riportarlo in bianconero o cederlo per far cassa? L’attaccante regala gol e giocate da campione, in Serie A e in Nazionale, la Juve di fronte al bivio, puntare sul calciatore riportandolo in bianconero o metterlo sul mercato, cercando di scatenare la grande asta per poter monetizzare al meglio e reinvestire sul mercato in entrata.

Soulè grande dilemma bianconero

Un giocatore di indubbio talento già sul taccuino di molti club europei. Juve costretta a decidere, il grande dubbio è servito. Soulè, prendere o lasciare?