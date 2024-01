Napoli: sfuma l’affare Perez, Ostigard verso la permanenza

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Perez a Napoli, l’affare sembrava concluso a 18 milioni, l’unico nodo rimaneva nella cessione di Ostigard. Il difensore norvegese, dopo l’ottima prestazione nel pareggio di domenica contro la Lazio, ha generato riflessioni significative in casa Napoli. La difficoltà nell’uscita di Ostigard, la sua ottima prestazione e le alte richieste della società friulana hanno convinto il Napoli a ritirarsi dalla trattativa.

Napoli, Ostigard resta da Mazzarri

La trattativa Perez non offusca un mercato in entrata tutt’altro negativo per i partenopei che, nell’ultimo mese, hanno già chiuso Ngonge e Mazzocchi oltre ai prestiti di Dendoncker e Traoré. Mazzarri si ritrova una squadra rinforzata secondo le sue idee, è chiamato ad un gran finale di stagione per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League