Napoli, oggi fumata bianca per Perez? | Mazzarri in attesa

Napoli e Udinese hanno già trovato l’accordo, che è arrivato a metà della scorsa settimana sulla base di 18 milioni bonus compresi. L’Udinese prima però vuole cautelarsi con un sostituto prima di lasciarlo partire.

Napoli, Ostigard può essere la chiave per Perez

Il difensore norvegese aveva già rifiutato la destinazione, ma potrebbero aprirsi nuovi spiragli nelle prossime ore. Il ragazzo per lasciare il Napoli lo avrebbe fatto solo per il Genoa che nel frattempo ha virato su altri obbiettivi. Mentre l’Udinese è in trattativa con Lovato difensore della Salernitana, si può chiudere nelle prossime ore, e a sua volta i friuliani potrebbero lasciar partire così Nehuen Perez.