Napoli, si chiude per Nehuén Pérez | All’Udinese va Porteous

Ore decisive per l’arrivo del centrale argentino al Napoli. Ieri c’è stato il primo contatto diretto fra De Laurentis e Pozzo per il classe 2000. Oggi dovrebbe essere la giornata della definitiva fumata bianca per il trasferimento dall’Udinese. Nehuén Pérez sarà il quinto acquisto dei partenopei in questa finestra di mercato, dopo Mazzocchi, Traoré, Ngonge e Dendoncker.

Napoli, i dettagli dell’affare Perez

I friulani erano partiti da una richiesta di 20 milioni di euro, con gli azzurri che ne avevano offerti 15. Si chiuderà per una cifra intorno ai 16 milioni di parte fissa, con ulteriori bonus che possono arrivare la somma a 18. Per quanto riguarda l’Udinese, non sarà Ostigard a sostituire Pérez. Il norvegese spinge per tornare al Genoa. In arrivo il classe ’99 Ryan Porteous dal Watford. Il nazionale scozzese è stato scelto per la semplicità della trattativa, visto che proviene dalla società inglese della famiglia Pozzo.