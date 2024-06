A Roma c’è l’emergenza attacco. Ghisolfi lavorerà duramente nelle prossime settimane per risolvere il problema. Nelle ultime settimane i nomi accostati ai giallorossi sono stati tanti, ma nelle ultime ore sono spuntati Simon Banzi e Politano.

Roma, Politano e Banzi sulla lista di Ghisolfi

Lukaku e Azmoun, infatti, hanno salutato Trigoria dopo la fine dei rispettivi prestiti. Abraham, invece, non sembra aver convinto fino in fondo il tecnico e potrebbe essere uno dei prossimi a salutare la capitale. Simon Banza è finito sulla lista di Ghisolfi. Attaccante del Braga, autore in questa stagione di 23 gol e 5 assist, non può passare inosservato il suo profilo. Ghisolfi lo conosce bene, lo ha avuto in squadra quando lui era il direttore del Lens. Il prezzo dell’attaccante si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Il ventisettenne congolese è alla ricerca di una nuova squadra e vuole provare una nuova esperienza, la Roma potrebbe essere una scelta.

Non solo Banzi, rispunta l’idea Politano, vicinissimo già in passato a rivestire la maglia della Roma. L’attaccante, di proprietà del Napoli, è un altro dei profili accostati al club giallorosso. Risponde all’identikit giusto per l’allenatore dei capitolini: giocatore di gamba e in grado di saltare l’uomo, con la maglia del Napoli ha dimostrato il suo valore.