Serie A: fuori dalle liste Osimhen, Mario Rui e Varane | I motivi

Clamorosi sono gli sviluppi accaduti in queste ore con l’esclusione di Mario Rui e Osimhen dalle liste di Serie A mentre Folorunsho, obiettivo della Lazio, è stato inserito dal club di De Laurentiis. Diverso epilogo invece per Varane, che arriva da un grave infortunio al ginocchio con il Como che starebbe valutando la rescissione del contratto per l’ex Real Madrid.

Serie A, ecco cosa c’è da sapere

Tanti gli episodi curiosi come per esempio quelli capitati a Tiago Djalò e Danso, ritenuti dalla Roma non integri e rispediti ai rispettivi club, con i giallorossi che ora dovranno pensare a 1-2 nuovi difensori visto che Smalling potrebbe andare in Arabia.