Osimhen resta a Napoli: e ora?

Osimhen resta a Napoli, niente Chelsea per il nigeriano

Finale di mercato clamoroso in casa Napoli: Osimhen continuerà a vestire la maglia azzurra, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio. Il calciatore nigeriano resta nel capoluogo campano e potrebbe finire fuori rosa. Non essendoci più i margini per concludere la trattativa con il Chelsea, che non aveva mai soddisfatto le richieste della dirigenza, resta aperta la porta Saudi Pro League, il cui mercato si concluderà il prossimo 2 settembre.