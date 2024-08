Osimhen rifiuta l’Al Ahli e ora per DeLa è un problema | Ma attenzione al Milan…

Victor Osimhen è ancora al centro del mercato del Napoli dopo un estate vissuta da separato in casa. De Laurentiis ha sparato troppo alto all’inizio dell’estate, la situazione non si è sbloccata e ora il prezzo del nigeriano è inevitabilmente sceso, dal momento che il Napoli deve vendere per forza ed è in una posizione debole. Anche il giocatore non sta agevolando il trasferimento; un’offerta è infatti arrivata, da 70 milioni di euro, dall’Arabia, in particolare dall’Al Ahli, che offriva un contratto importantissimo. Ma lui vuole rimanere in Europa e ha rispedito l’offerta al mittente.

Il Milan pensa ad Osimhen, contatti con l’agente

Ora il Napoli deve sbrigarsi, deve convincere il giocatore ad accettare una delle prossime offerte che arriveranno, e nel frattempo il Milan ci sta pensando. Secondo le nostre indiscrezioni, il Milan avrebbe avuto nelle ultime ore dei contatti con Calenda, l’agente di Osimhen. La richiesta di informazioni informale sembra essere arrivata, ma è probabile che la chiacchierata non abbia riguardato solamente il nigeriano. Calenda è anche agente di Gerard Yepes, centrocampista ventiduenne della Sampdoria già finito nel mirino di Moncada qualche tempo fa. Seguiranno aggiornamenti, ma il tempo stringe e, per Osimhen, come per Chiesa, la migliore offerta potrebbe essere la prossima.