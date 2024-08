Napoli, Calenda (ag. Osimhen): “Non è un pacco da spedire per lasciare spazio a nuovi profeti”

Napoli, Calenda (ag. Osimhen): “Ha un contratto con gli azzurri. Abbiamo sempre rispettato le decisioni della società”

L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, ha voluto fornire il proprio punto di vista sulla situazione che lega il calciatore, suo assistito, alla società partenopea. Negli ultimi giorni sono aumentate, in maniera consistente, le voci su un possibile approdo in Arabia del calciatore nigeriano, che non gradirebbe, però, la destinazione. Tuttavia, il procuratore ha attaccato la scelta di virare su “nuovi profeti” (chiaro riferimento all’arrivo di Lukaku, n.d.r). Di seguito le sue parole:

“Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con soddisfazione reciproca. Ha fatto la storia del club e quando ci sono state offerte importanti abbiamo sempre accettato le decisioni della società. Come ho già detto non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti. Victor è stato eletto calciatore africano dell’anno, ottavo al Pallone d’Oro, ha ancora tanto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio”.