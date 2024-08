Serie A: Genoa-Inter, risultato in tempo reale (2-2)

Genoa-Inter, i campioni d'Italia tornano in campo

Il campionato di Serie A al via con i campioni d’Italia, che vogliono ripetere il cammino della scorsa stagione, condito dalla vittoria della seconda stella. Non sarà facile però perchè nonostante le cessioni di Gudmundsson e Retegui, di fronte ci sarà un agguerrito Genoa.

Inter in campo a Genoa, inizia il campionato di Serie A

Si parte in ritardo, problemi agli auricolari del direttore di gara. Inter in maglia bianca, Genoa col classico rossoblu.

Spinge il Genoa, padroni di casa in attacco e Inter che si difende.

Risponde l’Inter, Barella tra i più propositivi, si difende bene il Genoa.

Bastoni lancia Thuram, ma la palla scivola fuori. Palla a Gollini.

L’Inter prende in mano il gioco, possesso palla nerazzurro. Dialogano Acerbi e Bastoni, il Genoa copre bene gli spazi.

Inter pericolosissima, Thuram mette paura a Gollini, il portiere dei padroni di casa chiude bene lo specchio. Prima occasione targata Inter dopo 10′ di gioco.

Insiste l’Inter, pasticcio in area del Genoa ma non ci sono interisti in area.

Gran tiro di Calhanoglu, palla ad uscire che non prende la porta. Pericolosa la formazione di Inzaghi.

Minuto 20, cambia a sorpresa il risultato. Errore di Sommer, traversa e il genoano Vogliacco insacca per il gol del vantaggio. 1 a 0.

Inzaghi urla, Inter in bambola e Genoa che cerca il raddoppio. Inter sotto schock.

I campioni d’Italia provano a reagire, ma il Genoa si conferma squadra difficile da affrontare, Inter troppo lenta e prevedibile.

Buon movimento dik Vitihna che dialoga con Malinovski, Inter in difficoltà.

Minuto 30, splendido cross dalla destra e Thuram di testa anticipa tutti e mette a segno il gol del pareggio. 1 a 1.

Ancora Thuram, grande azione personale, si salva Gollini. Inter vicina al raddoppio.

Minuto 35, calcio di rigore per l’Inter. Bisseck cerca Thuram, azione dubbia, interviene il VAR. Niente rigore.

Inter vicinissima al gol, Badejlj salva su Dimarco, miracolo.

Lautaro cerca in area Thruam, fuorigioco. Inter propositiva, buon Genoa, giusto il pari.

Il primo tempo termina in parità, 1 a 1.

Secondo Tempo

Si riparte, nessun cambio, si riparte dall’1 a 1.

Inter in attacco, ci prova Dimarco. Palla in out.

Messias prova a mettere in difficoltà la difesa interista, Darmian chiude al meglio.

Genoa pericolosissimol, palla vagante in area, Badelj ha la palla del vantaggio ma spara alto.

Capovolgimento di fronte, confusione in area Genoa, Gollini a vuoto, per caso non ne approfitta Barella.

Dimarco servito da Darmian trova il gol, ma è fuorigioco.

Squadre che si affontano a viso aperto, poche occasioni da gol.

Pericoloso Thuram di forza va via e spara in porta, si svalva di piede Gollini.

Inzaghi manda in campo Frattesi e Dumfries, forze fresche. Cambi anche per Gilardino.

Punizione per l’Inter, fallo di mano di Thorsby su tiro di Barella.

Ci prova Dimarco, palla sulla barriera.

Inzaghi vuole i tre punti, Inter col tridente, dentro anche Taremi.

Messias da fuori spaventa Sommer, il portiere elvetico si salva a terra.

Inter sbilanciatissima, contropiede pericoloso del Genoa, i rossoblu sprecano clamorosamente.

Contropiede micidiale dell’Inter, Thuram insacca ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Clamoroso, l’arbitro ci ripensa, controllo al Var e gol convalidato, Inter sul 2 a 1, doppietta di Thuram.

Thuram lancia nello spazio Asllani, il Genoa si salva. Thuram migliore in campo.

Intervento dubbio in area interista, i rossoblu reclamano un rigore per fallo di mano. Parola al var. Intervento scomposto di Bisseck, rigore per il Genoa in pieno recupero.

Messias dal dischetto sbaglia, sulla ribattuta ancora lui mette in gol, è il 2 a 2.

Finale, termina in parità.

Genoa-Inter, risultato live e tabellino:

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Messias. A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Sabelli, Ekhator, Vasquez, Fini, Pittino, Accornero, Ahanor, Masini, Papadopoulos. Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Dumfries, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Pavard, Carlos Augusto, Fontanarosa, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.