Serie A: le designazioni arbitrali della 5^ giornata. Chiffi per Milan-Napoli

Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata del Campionato di Serie A 2025/26:
Como – Cremonese Sabato 27/09 H. 15.00
Di Bello
Peretti – Perrotti
IV: Calzavara
Var: Di Paolo
Avar: Ghersini
Juventus – Atalanta Sabato 27/09 H. 18.00
Sozza
Imperiale – Vecchi
IV: Marinelli
Var: Meraviglia
Avar: Marini
Cagliari – Inter Sabato 27/09 H. 20.45
Piccinini
Mastrodonato – Moro
IV: Massimi
Var: Doveri
Avar: Gariglio
Sassuolo – Udinese H. 12.30
Perenzoni
Laudato – Fontani
IV: Mucera
Var: Gariglio
Avar: Paterna
Pisa – Fiorentina H. 15.00
Manganiello
Rossi M. – Monaco
IV: Zufferli
Var: Pezzuto
Avar: Maresca
Roma – H. Verona H. 15.00
Feliciani
Capaldo – Cavallina
IV: Crezzini
Var: Ghersini
Avar: Abisso
Lecce – Bologna H. 18.00
Fourneau
Baccini – Colarossi
IV: Colombo
Var: La Penna
Avar: Meraviglia
Milan – Napoli H. 20.45
Chiffi
Meli – Alassio
IV: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri
Parma – Torino Lunedì 29/09 H. 18.30
Collu
Di Monte – Fontemurato
Iv: Turrini
Var: Maggioni
Avar: La Penna
Genoa – Lazio Lunedì 29/09 H. 20.45
Ayroldi
Cecconi – Zingarelli
IV: Zanotti
Var: Abisso
Avar: Dionisi