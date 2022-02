Milan-Sampdoria, i rossoneri cercano il sorpasso all’Inter

Riprende il campionato dopo che in questi giorni si sono disputati i match di Coppa Italia. Il Milan di Stefano Pioli ha battuto 3-0 la Lazio di Sarri, qualificandosi per la semifinale contro l’Inter. Rivedremo il derby della Madonnina nelle sfide di coppa. Nell’ultimo turno di Serie A, le due sorelle di Milano si sono scontrate, con i rossoneri usciti vittoriosi per 1-2. La squadra di Simone Inzaghi dista solamente un punto (nonostante debba recuperare una partita), per questo motivo Giuroud&Co proveranno il sorpasso in classifica, grazie anche alla coincidenza di Napoli-Inter che potrebbe far scendere i nerazzurri al terzo posto.

Servirà il miglior Milan possibile per restare in scia, ecco quindi di seguito le probabili formazioni della partita contro la Sampdoria. Un match non semplice e da studiare nei minimi dettagli.

Probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

Sampdoria (4-3-2-1): Falcone; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Rincon, Thorsby; Sensi, Candreva; Caputo. All. Giampaolo

Attenzione però alla Sampdoria, perché la formazione potrebbe cambiare per inserire dal primo minuto il nuovo arrivato Sebastian Giovinco. Se farà parte della partita o meno lo si scoprirà oggi o domani.

Dove vedere la partita

Il match Milan-Sampdoria, che si giocherà domenica alle 12:30, sarà visibile sulla piattaforma DAZN, ma anche su Sky Sport. Inoltre sarà possibile seguirlo in streaming sull’app DAZN e su Sky Go.