Serie B, 15^ giornata. Il programma e dove vederla in TV

La Serie B scende in campo per la 15^ giornata

La Serie B non si è fermata in queste festività natalizie e scenderà in campo questa domenica 27 dicembre con ben nove gare (non dieci visto il rinvio del match Cittadella-Chievo per Covid-19). Big match Brescia-Empoli con la squadra di Dionigi che è in ripresa ed è reduce da due vittorie e tre pareggi, il Venezia attende al Penzo la capolista Salernitana, il Monza impegnato nel posticipo a Cremona, atteso l’esordio di Balotelli. Di seguito come, dove e quando seguire le sfide.

ORE 12.30

Reggiana-Reggina (Dazn)

ORE 15

Cosenza-Pisa (Dazn)

Entella-Pescara (Dazn)

Lecce-Vicenza (Rai Sport, Dazn)

Ascoli-Spal (Dazn)

Frosinone-Pordenone (Dazn)

Venezia-Salernitana (Dazn)

ORE 18

Brescia-Empoli (Dazn)

ORE 21

Cremonese-Monza (Dazn)