Serie B, 4^ giornata: la squadra della settimana, su tutti Marin e Berti

Si è conclusa la 4^ giornata del campionato di Serie B, ad oggi non mancano le sorprese in classifica con le favorite Palermo, Sassuolo e Sampdoria che occupano le ultime posizioni.

La squadra della settimana è sicuramente lo Spezia, va sotto contro il Cesena ad opera di una rete di Berti, un predestinato che arriverà in Nazionale, nella ripresa pareggia nel finale con Soleri, resta in 10, con l’ex Palermo in porta e vince al 101′ grazie ad una rete di Bertola di testa, con delirio al Picco. Di Berti e Bertola ne sentiremo parlare a lungo, due ragazzi cresciuti nei vivai delle loro rispettive squadre, non è una sorpresa invece Marius Marin, che contro la Reggiana ha regalato una prestazione sontuosa con tanto di sombrero e passante millimetrico a Tramoni.

Ma veniamo alla squadra della settimana che vede Vismara della Samp in porta, difensori Sernicola, Romagnoli, Bertola e Corrado, Marin e Berti a centrocampo, Insigne e Johnsen sugli esterni, Tramoni e Biasci di punta. Undici che vede protagonisti anche due giocatori della Cremonese, che hanno contribuito alla vitoria contro il Sassuolo.