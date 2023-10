Serie B, 8^ Giornata: Top & Flop: Beruatto, ritorno alle origini, due Esposito protagonisti

Top & Flop dell’8^ giornata di Serie B

PISA Rippaiono gli stessi problemi, cartellino rosso, squadra in inferiorità numerica, squadra che gioca meglio in 10, parità riacciuffata e nel finale il gol subito, che stavolta a differenze di Parma e Bari arriva al 98′ in zona Mazzocchi. Aquilani deve correre ai ripari, il Pisa ha potenzialità, ma vanno registrati centrocampo ed un attacco che deve aggrapparsi al 39enne Masucci.

SAMPDORIA Il solito copione, va in vantaggio e pi subisce la rimonta dell’avversario, questa volta è il Catanzaro a far festa a Marassi. Pirlo adesso dovrà fare a meno anche di Pedrola, l’uomo più pericoloso in zona gol, urge tornare alla vittoria per uscire dalla zona pericolosa.

PIETRO BERUATTO A fari spenti e con mille critiche che arrivano dai tifosi nerazzurri, Beruatto sta tornando ai livelli di due anni fa, quando risultò il miglior esterno sinistro del campionato di Serie B. Beruatto è uno dei migliori in tackles vinti, e contro il Cosenza ha messo il vestito da assist-man, anche se i nerazzurri sono usciti sconfitti.

SALVATORE ESPOSITO – SEBASTIANO ESPOSITO

Il primo gioca nello Spezia, di professione centrocampista, il secondo nella Sampdoria di professione attaccante. Lo scorso weekend si sono messi in luce, e diremo finalmente perchè hanno tutte le potenzialità per primeggiare i Serie B, Spezia e Sampdoria possono contare su di loro per risalire in classifica.