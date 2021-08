Il Brescia sbanca Terni, pari tra Reggina e Monza

Reggina-Monza 0-0

Reggina (4-4-2): Micai; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Ricci (60′ Bellomo), Crisetig, Bianchi, Laribi (76′ Ménez); Montalto (60′ Galabinov), Rivas (89′ Liotti) All. Aglietti (Turati, Gavioli, Loiacono, Regini, Adjapong, Situm, Franco, Tumminello)

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Sampirisi (75′ Bellusci), Paletta, Caldirola; Pedro Pereira (75′ Donati), Colpani, Scozzarella (55′ Barillà), Brescianini, Carlos Augusto; Ciurria (65′ D’Alessandro), Mota Carvalho (65′ Gytkjaer) All. Stroppa (Sommariva, Rubbi, Machin, Bettella, Siatounis, Vignato, Pirola)

Arbitro: Sig. Giua di Olbia (Schirru – Miele)

Espulso: dalla panchina Sampirisi (M)

Ammoniti: Bianchi (R) Pedro Pereira (M) Barillà (M) Bellusci (M) Cionek (R)

La Reggina inchioda il Monza sul pareggio, rari i tiri nello specchio da parte delle due contendenti, che non hanno lesinato energie in ogni zona del campo. Ci sarà modo per Stroppa di plasmare il Monza migliore, ma domenica è già tempo di derby (ospite la Cremonese)

Ternana-Brescia 0-2

Marcatori: 29′ Bajic (r), 40′ Bajic

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta, Falletti, Furlan; Donnarumma. Panchina: Vitali, Casadei, Sorensen, Nesta, Russo, Celli, Ghiringhelli, Palumbo, Paghera, Capone, Mazzocchi, Pettinari. Allenatore: Lucarelli

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Jagiello, Van de Looi, Bertagnoli; Lèris, Tramoni; Bajic. Panchina: Linnèr, Chencellor, Capoferri, Papetti, Spalek, Bisoli, Olzer, Ndoj, Andreoli, Palacio, Moreo. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola.

ASSISTENTI: Daniele Marchi-Edoardo Raspollini. IV ufficiale: Michele di Cairano. Var: Giovanni Ayroldi. Assistente Var: Luca Mondin

Una Ternana volenterosa nel secondo tempo non riesce a cambiare il parziale maturato nei primi 45 minuti. Il Brescia espugna il Liberati 2-0 e, come temuto da Lucarelli alla vigilia, fa tornare le Rfere “sulla terra.