Serie B Esports: una vittoria ed una sconfitta per il Pisa

Si è svolta la seconda giornata della Lega B Esports

LEGA B BESPORTS – 2a giornata del campionato virtuale organizzato dalla Lega B, BeSports, giocato su eFootball Pro Evolution Soccer 2020, con grandi novità in testa alla classifica. Dopo la prima giornata in vetta c’erano Juve Stabia e Salernitana, adesso in vetta c’è sempre una coppia seppur le squadre siano diverse: il Benevento, che come nella realtà conquista la vetta grazie a Gsimo90 e Teclis-88, e il Livorno che invece sovverte completamente la classifica della Serie BKT e si regala questa soddisfazione grazie a gica1085 e Roberto.

I sanniti vincono col medesimo punteggio le gare, di andata e ritorno, della seconda giornata contro il Cittadella (1-0 e 0-1) e approfittano delle sconfitte della Juve Stabia che col Pisa prima vince 3-1 ma poi incassa 5 reti nel secondo match (5-1) e della Salernitana che perde 2 volte col Cosenza per 4-2. I labronici invece vanno a valanga sul Perugia in due gare ricche di gol (5-3 la prima e 1-2 la seconda) e lasciano al Grifone l’ultima piazza in classifica.

La graduatoria resta comunque corta e lo spettacolo, e i gol soprattutto, non mancano: da Pordenone-Pescara finita 3-6 a ChievoVerona-Empoli 4-1, unica eccezione l’equilibrata Frosinone-Ascoli, terminata 0-0, che lascia i marchigiani tra le 3 imbattute del torneo finora.

Tempo di ricaricare le batterie e lo show è pronto a ripartire: l’appuntamento con la 3a giornata è già per domenica prossima.

Fonte: Lega B