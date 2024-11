Serie B: i risultati della 13^ giornata, Lo Spezia vince e resta in scia a Pisa e Sassuolo

Lo Spezia vince 3-0 a Castellammare contro la Juve Stabia e resta in sica a Pisa e Sassuolo. Vanno a segno per la squadra di D’Angelo i due Esposito e nel finale Colak. Finisce 2-2 Reggiana-Catanzaro, il Cesena sbanca Cittadella anche grazie al capocannoniere della Serie B Shpendi, infine il Bari vince 2-0 a Salerno e fa mettere in discussione Martusciello.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Frosinone-Palermo 1-1. Marcatori: 2’ Insigne (P), 16’ Bracaglia (F).

Sabato, ore 15:00 Sudtirol-Sassuolo 0-1. Marcatore: 57′ Laurienté.

Sabato, ore 15:00 Pisa-Sampdoria 3-0. Marcatori: 38′ Lind, 52′ Tramoni, 85′ Angori.

Sabato, ore 15:00 Modena-Carrarese 2-0. Marcatori: 42′ Cauz, 80′ Palumbo.

Sabato, ore 15:00 Brescia-Cosenza 2-3. Marcatori: 34′ Zilli (C), 45’+1 Mazzocchi (C), 77′ Bjarnason (B), 90′ Bianchi (B), 90’+5 Charlys (C).

Sabato, ore 17:15 Mantova-Cremonese 1-0. Marcatori: 59′ Burrai

Domenica, ore 15:00 Reggiana-Catanzaro 2-2. Marcatori: 25′ Portanova (R), 31′ Gondo (R), 41′ Pompetti (C), 75′ Iemmello (C).

Domenica, ore 15:00 Juve Stabia-Spezia 0-3. Marcatori: 18′ F.P. Esposito, 77′ S. Esposito, 88′ Colak.

Domenica, ore 15:00 Cittadella-Cesena 0-2. Marcatori: 60′ Bastoni, 67′ Shpendi.

Domenica, ore 17:15 Salernitana-Bari 0-2. Marcatori: 29′ Lasagna, 36′ Novakovich.