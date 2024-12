Serie B: i risultati della 17^ giornata. La Juve Stabia vince il Derby

Il Palermo è in crisi nerissima, perde in casa contro il Catanzaro e la posizione di Dionisi non è salda sulla panchina rosanero. Doveva essere la partita del riscatto ed invece al Barbera il Palermo cade a picco, sotto le reti di Biasci e Pompetti, mentre per i rosanero va a segno Nikolaou. La Juve Stabia continua a stupire e batte in trasferta in un derby sentitissimo la Salernitata, con le reti di Adorante e Candellone, mentre per i padroni di casa segna Amatucci. Le altre partite si chiudono tutte sullo 0-0.

I risultati

Venerdì, ore 20:30 Pisa-Bari 2-0. Marcatori: 49’ Moreo, 68’ Piccinini.

Sabato, ore 15:00 Sudtirol-Mantova 2-2. Marcatori: 4′ Merkaj (S), 41′ Galuppini (M), 64′ Rover (S), 90′ Aramu (M).

Sabato, ore 15:00 Reggiana-Modena 0-1. Marcatore: 20′ Mendes.

Sabato, ore 15:00 Frosinone-Sassuolo 1-2. Marcatori: 24′ Oyono (F), 37′ Mulattieri (S), 73′ Moro (S).

Sabato, ore 15:00 Cesena-Cosenza 2-1. Marcatori: 45’+1 Tavsan (Ces), 57′ Berti (Ces), 70′ Ricciardi (Cos).

Sabato, ore 17:15 Sampdoria-Spezia 0-0.

Domenica, ore 15:00 Palermo-Catanzaro 1-2. Marcatori: 3′ Biasci (C), 32′ Nikolaou (P), 82′ Pompetti (C).

Domenica, ore 15:00 Cittadella-Cremonese 0-0.

Domenica, ore 15:00 Brescia-Carrarese 0-0.

Domenica, ore 17:15 Salernitana-Juve Stabia 1-2. Marcatori: 7′ Adorante (J), 45’+1 Amatucci (S), 73′ Candellone (J).